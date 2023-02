Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Baumaßnahmen bei der Polizei am Friedhofsweg - Sperrung der Hauptzufahrt +++

Oldenburg (ots)

Die Sanierungsarbeiten am Gebäude der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland am Friedhofsweg 30 gehen derzeit in die zweite Phase. In diesem sowie im kommenden Jahr soll die Fassade des rechten Gebäudeteils saniert werden. Zur Vorbereitung dieser Baumaßnahme wird im Laufe dieser Woche erneut ein Kran auf dem Gelände aufgestellt. Für die Aufbauarbeiten ist eine Sperrung der Hauptzufahrt zum Gebäude erforderlich.

Ab Mittwoch, 6 Uhr, bis etwa Donnerstagmittag wird es daher zu erheblichen Einschränkungen für den Besucherverkehr kommen. Besucher der Polizei werden daher gebeten, an den genannten Tagen die Wache des Einsatz- und Streifendienstes 2 an der Wallstraße 14 aufzusuchen.

Alternativ besteht nach wie vor die Möglichkeit, Anzeigen online zu erstatten: https://www.onlinewache.polizei.niedersachsen.de/

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell