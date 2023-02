Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Oldenburg: Polizei registriert mehrere Einbrüche +++

Oldenburg (ots)

In den vergangenen Tagen wurden der Polizei mehrere Einbrüche gemeldet. Unter anderem waren auch mehrere Imbissbetriebe betroffen.

In der Zeit zwischen dem vergangenen Donnerstag, 22 Uhr, und Freitagmorgen gegen 8 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Räume einer Gaststätte an der Ofenerdieker Straße ein. Aus dem Imbiss entwendeten die Diebe Bargeld, anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Ein am Stubbenweg abgestellter Imbisswagen war am Wochenende ebenfalls das Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten hatten im Zeitraum zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntagmittag zunächst eine Tür zum Wagen aufgebrochen und waren so ins Innere gelangt. Dort stahlen sie eine geringe Menge an Bargeld und versuchten vor ihrer Flucht mutmaßlich, den Imbisswagen in Brand zu setzen. Dies gelang ihnen jedoch nicht.

Am frühen Montagmorgen wurde ein weiterer Einbruch in einen Imbissbetrieb gemeldet: Gegen 2.30 Uhr versuchte ein Unbekannter, die Eingangstür der Gaststätte an der Bümmersteder Tredde aufzuhebeln. Als dies offenbar nicht gelang, hebelte er ein Fenster auf. Ein Eindringen ins Gebäude misslang dem Täter allerdings, so dass er schließlich ohne Beute die Flucht ergriff.

Zwischen Freitagmittag und Sonntagmorgen gelangten Unbekannte durch Aufhebeln eines Fensters sowie einer Terrassentür in die Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte an der Alten Fleiwa. Zu möglichem Diebesgut liegen der Polizei bislang keine Informationen vor.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich unbekannte Einbrecher gewaltsam Zugang in die Räume einer Arztpraxis an der Bremer Heerstraße. Dazu hatten die Einbrecher ein Fenster an der Gebäudeseite aufgehebelt. In den Praxisräumen durchwühlten die Diebe mehrere Schränke und flüchteten mit Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Durch einen Kellereingang drangen unbekannte Diebe am Sonntag in der Zeit zwischen 13.45 und 19.30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus an der Elsässer Straße ein. Nachdem die Täter im zweiten Obergeschoss eine Wohnungstür aufbrachen, entwendeten sie aus der betroffenen Wohnung Bargeld.

Die Polizei bittet Zeugen der genannten Einbrüche um Hinweise. Diese werden jeweils unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen genommen.

