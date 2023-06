Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unbekannte werfen Warnbake auf EVB-Gleise - Polizei bittet um Hinweise ++ Junger Radfahrer am Kreisel angefahren ++ Einbrüche im Geschäftshaus am Pferdemarkt und im Ärztehaus ++

Rotenburg

Unbekannte werfen Warnbake auf EVB-Gleise - Polizei bittet um Hinweise

Bremervörde. Ein aufmerksamer Autofahrer hat am Mittwochabend ein Hindernis auf den Gleisen am Bahnübergang der EVB-Linie Bremervörde-Bremerhaven an der Wesermünder Straße entdeckt und sofort der Polizei gemeldet. Eine Streifenbesatzung machte sich auf den Weg zu der Gefahrenstelle und fand etwa 50 Meter hinter dem Übergang eine Warnbake auf den Gleisen. Vor Ort konnten die Beamten einige Schuheindrucksspuren im Sand fotographisch sichern. Zur Ermittlung der Verantwortlichen und der Herkunft der Baken bittet die Polizei unter Telefon 04761/9945-0 um weitere Hinweise.

Junger Radfahrer am Kreisel angefahren

Gnarrenburg. Am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr ist ein 11-jähriger Radfahrer am Kreisel Hindenburgstraße/Hermann-Lamprecht-Straße bei einer unglücklichen Kollision mit einem Auto verletzt worden. Eine 61-Autofahrerin hatte dort mit ihren Opel gestoppt, um den querenden Jungen passieren zu lassen. Beim Anfahren schätzte sie den Abstand zu dem Radler vermutlich falsch ein und fuhr ihn an. Der Elfjährige kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde von seinem Vater vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Betrunken im Radlader

Bremervörde. Ein 47-jähriger Mann ist am späten Mittwochabend betrunken mit einem Teleskoplader in der Tetjus-Tügel-Straße unterwegs gewesen. Bei der Verkehrskontrolle kurz vor Mitternacht zeigte sich, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse L für die selbstfahrende Arbeitsmaschine war. Ein Atemalkoholtest mit einen Wert von über 1,2 Promille bestätigte zudem den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Der 47-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Außerdem leitete die Polizei gegen den Verantwortlichen der Baufirma ein Strafverfahren ein. Er hatte die Fahrt ohne Führerschein zugelassen.

Einbrüche in Schulen

Elsdorf/Heeslingen. Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in die Grundschule an der Schulstraße in Elsdorf eingebrochen. Mit einem Werkzeug hatten sie dazu das Fenster zum Kopierraum aufgehebelt. Dort suchten sie nach Beute, wurden aber nicht fündig. In Heeslingen kam es an der Grundschule in der Kirchstraße zu einer ähnlichen Tat. Auch hier hebelten Unbekannte ein Fenster zu einem Verbindungstrakt auf. Eingestiegen sind sie aber nicht. Die Polizei spricht in beiden Fällen von einem beträchtlichen Schaden. Hinweise erbitten die Beamten unter Telefon 04281/9306-0.

Einbrüche im Geschäftshaus am Pferdemarkt und im Ärztehaus

Rotenburg. In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in ein großes Geschäftshaus "Am Pferdemarkt" eingebrochen. Dazu hatten sie zunächst die Haupteingangstür im Erdgeschoss aufgehebelt. Im ersten und zweiten Obergeschoss öffneten die Täter gewaltsam die Eingangstüren zu mehreren Geschäfts- und Vereinsbüros. Bei der Suche nach Beute fielen ihnen einige Geldkassetten in die Hände. Bevor sie gingen versprühten die Unbekannten noch den Inhalt eines Feuerlöschers in den Tatobjekten.

In derselben Nacht versuchten möglicherweise die gleichen Täter sich Zutritt in eine Arztpraxis im Ärztehaus an der Bahnhofstraße zu verschaffen. Sie gelangten bis in den Eingangsbereich, scheiterten jedoch an einer Glastür zu den Behandlungsräumen und blieben ohne Beute.

Auto gegen E-Bike - 16-jährige Jugendliche verletzt

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Goethestraße/Am Wasser ist am Mittwochabend eine 16-jährige E-Bikerin verletzt worden. Ein 51-jähriger-Autofahrer hatte gegen 22 Uhr mit seinem VW Polo aus der Straße "Am Wasser" nach links in die Goethestraße einbiegen wollen. Dabei missachtete er die Vorfahrt der von links auf ihrem Elektrofahrrad kommenden Jugendlichen. Die junge Frau stürzte von der Motorhaube auf die Straße und zog sich dabei leichte Verletzungen am Arm und am Bein zu. Im Rettungswagen wurde sie ärztlich versorgt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro.

