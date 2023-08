Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Altshausen

Quad-Fahrer bei Sturz schwer verletzt

Ein 21 Jahre alter Quad-Fahrer wurde bei einem Verkehrsunfall in der Blönrieder Straße am Montag gegen 16 Uhr schwer verletzt. Der Mann war mit seinem Quad auf dem Kiesweg beim Sportplatz unterwegs, als mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit das Heck ausbrach und gegen einen Stein prallte. Im weiteren Verlauf stürzte der 21-Jährige. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Am Quad entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Aulendorf

Metallplatte beschädigt Pkw

Auf der K 8034 auf Höhe des Haslacher Weihers hat am Montag ein bislang unbekanntes landwirtschaftliches Gespann eine Metallplatte verloren, die ein entgegenkommendes Fahrzeug beschädigt und Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro verursacht hat. Laut des 20-jährigen Seat-Fahrers handelte es sich um eine grüne landwirtschaftliche Zugmaschine mit einem mutmaßlich roten Anhänger, dessen Fahrer aus Richtung Aulendorf kam. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat die Ermittlungen aufgenommen und geht derzeit nicht davon aus, dass der Lenker des Gespanns den Unfall bemerkt hat. Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 07524/4043-0 entgegen.

Wangen

Fahrerflucht

Auf dem Parkplatz einer Spielothek in der Ravensburger Straße hat am Dienstag zwischen 13.30 Uhr und 16.10 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten Opel touchiert. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen melden.

Wangen

Ladung fällt von Lkw - Unfall ist die Folge

Mehrere Säcke mit Salztabletten, die nicht gesichert auf einem Anhänger lagen, haben am Dienstag kurz nach 15 Uhr für einen Unfall gesorgt. Ein 18-Jähriger bog mit seinem VW und dem Anhänger mutmaßlich etwas zu schnell von der Oderstraße in die Siebenbürgenstraße ab, sodass die ungesicherten Säcke auf die Fahrbahn fielen. Ein entgegenkommender 64-jähriger Mazda-Fahrer konnte den Säcken, die unmittelbar vor seinem Fahrzeug landeten, nicht mehr ausweichen. Im weiteren Verlauf streifte der Anhänger den Mazda seitlich. Am Wagen des 64-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, der Anhänger blieb unbeschädigt.

Achberg

Fahrzeug gerät auf Gegenspur - eine Verletzte

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 14.30 Uhr auf der K 7996 ereignet hat. Eine 27-jährige VW-Fahrerin, die eigenen Angaben zufolge durch ein Kleinkind in ihrem Fahrzeug abgelenkt war, kam zwischen Duznau und Isigatweiler auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie seitlich mit dem Skoda eines entgegenkommenden 57-Jährigen zusammen. Dessen 46 Jahre alte Beifahrerin wurde durch die Kollision leicht verletzt, eine Rettungswagenbesatzung brachte sie in ein Krankenhaus. Um den VW, der nicht mehr fahrbereit war, kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.

Kißlegg

Fahrer ohne Fahrerlaubnis angeheuert

Zwei 41 und 34 Jahre alte Männer durften ihre Fahrt nach einer Polizeikontrolle am Dienstag kurz nach 15 Uhr auf der A 96 nicht mehr fortsetzen. Eine Polizeistreife hatte den Wagen gestoppt und einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 41-jährige Fahrer bereits seit etlichen Jahren keine Fahrerlaubnis mehr besitzt. Bei den weiteren Ermittlungen kam zutage, dass der 34-jährige Beifahrer seinerseits derzeit keine Fahrerlaubnis besitzt und daher den 41-Jährigen als Fahrer angestellt hatte. Dabei war ihm entgangen, sich den Führerschein des 41-Jährigen zeigen zu lassen. Beide Männer müssen nun mit Strafanzeigen rechnen.

Leutkirch

Panne führt zu mehreren Anzeigen

Unter anderem mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss ein 52-Jähriger rechnen, der mit seinem Lkw am Dienstag kurz nach 12 Uhr zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Leutkirch-Süd auf dem Pannenstreifen liegen geblieben ist. Eine Polizeistreife sicherte den Sattelzug ab und nahm die Daten des 52-Jährigen auf. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann seine Fahrerlaubnis vor mehreren Wochen abgeben musste. Zudem hatte der 52-Jährige die Fahrerkarte nicht wie vorgeschrieben eingesteckt. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft an.

Aichstetten

Aquaplaning führt zu Unfall

Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Dienstag kurz nach 20.30 Uhr auf der A 96 ereignet hat. Ein 22-jähriger VW-Lenker kam zwischen den Anschlussstellen Aitrach und Aichstetten mutmaßlich aufgrund Aquaplanings ins Schleudern, kollidierte zunächst mit dem Wohnmobil eines vorausfahrenden 50-Jährigen und im weiteren Verlauf mit der Mittelschutzplanke. Der VW musste abgeschleppt werden, Personen wurden nicht verletzt.

