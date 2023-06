Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/ Osterholz vom 18.06.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Achim

Am Sonntag, gegen 02:55 Uhr, hebelten und schlugen bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe von einer Schule in der Waldenburger Straße ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Aus dem Gebäude entwendeten sie nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrere elektronische Geräte. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Achim in Verbindung zu setzen.

Achim

Am Samstagnachmittag kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Achim jeweils unabhängig voneinander zwei E-Scooterfahrer in der Obernstraße. Beide Fahrer konnte keinen gültigen Versicherungsschutz für den E-Scooter nachweisen. Gegen beide Fahrer wurden jeweils ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Achim

Ebenfalls am Samstagnachmittag kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Achim einen 32-jährigen Mofafahrer in der Bremer Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 32-Jährige er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Achim

Am Samstagnachmittag wurde ein Kleintransporter dabei beobachtet, wie er auf der BAB 1, in Richtung Hamburg, zwischen dem Bremer-Kreuz und Oyten, mit seinem Kleintransporter nach rechts von der Fahrbahn abkam und die rechten Seitenschutzplanken streifte. Anschließend setzte er seine Fahrt bis auf den Parkplatz Thünen fort. Die eingesetzten Beamten der Autobahnpolizei Langwedel trafen den 23-jährigen Fahrer auf dem Parkplatz an. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,52 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

Achim

Gegen Mitternacht wurde ein 44-Jähriger Pkw-Fahrer beobachtet, der in auffälliger Fahrweise auf der A27 in Richtung Bremen unterwegs war. Die hinzugerufenen Beamten der Autobahnwache Langwedel kontrollierten das Fahrzeug und stellten bei dem Fahrer eine Alkoholbeeinflussung fest. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

Oyten

Am Sonntag, um 01:30 Uhr, wurde ein 37-jähriger Fahrer eines E-Scooters in der Straße Am Berg durch Beamte des Polizeikommissariats Achim kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,80 Promille. Gegen den E-Scooterfahrer wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Langwedel

Ein 33-jähriger Lkw-Fahrer rangierte Samstagabend mit seinem Sattelzug auf der Rastanlage Goldbach, in Fahrtrichtung Bremen und touchierte beim Rückwärtsfahren einen geparkten Lkw. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Fahrer eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,60 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

Langwedel

Ebenfalls am Samstagabend befuhr ein 41-jähriger Lkw-Fahrer die A27 in Richtung Bremen und fuhr auf die Rastanlage Goldbach. Die Fahrweise fiel den eingesetzten Beamten auf, woraufhin eine Verkehrskontrolle durchgeführt wurde. Der Fahrzeugführer stand ebenfalls unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,16 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ ------

Landkreis Osterholz

Es liegen keine presserelevanten Meldungen vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell