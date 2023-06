Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/ Osterholz vom 17.06.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Verden

Am Freitagvormittag befuhr ein 22-jähriger Radfahrer mit einer Atemalkoholkonzentration von 2,56 Promille die Marienstraße. Zeugen meldeten den Sachverhalt der Polizei. Der Radfahrer wurde an der Wohnanschrift angetroffen. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Achim

Eine am Freitagabend in der Straße Am Schraderberg durchgeführte Verkehrskontrolle eines 17-jährigen Fahrzeugführers eines Rollers ergab, dass dieser lediglich im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung war. Der Roller fuhr hingegen schneller als 25 Km/h, sodass gegen den Fahrzeugführer ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt.

Achim

Beamte des Einsatz- und Streifendienstes wollten am Freitagnachmittag in der Straße Am Bahndamm den Fahrzeugführer eines E-Scooters kontrollieren. Beim Erblicken des Streifenwagens versuchte der Fahrzeugführer zu flüchten, konnte jedoch gestellt werden. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente auf eine Drogenbeeinflussung des 21-jährigen Fahrzeugführers. Ein entsprechender Vortest verlief dahingehend positiv, so dass eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Achim

Ein 40-jähriger Fahrradfahrer befuhr Freitagabend den Radweg der Hauptstraße in Fahrtrichtung Embser Landstraße. Hierbei kam er nach links vom Radweg ab und stürzte in einen Graben. Durch den Verkehrsunfall verletzte er sich leicht. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrradfahrer eine Atemalkoholkonzentration von 1,95 Promille aufwies. Es wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Landkreis Osterholz

Ritterhude

Freitagmittag kam es in Ritterhude, im Einmündungsbereich Lesumstoteler Straße zur Stendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Die 43-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw beabsichtigte von der Stendorfer Straße nach links auf die Lesumstoteler Straße abzubiegen. Dabei übersah sie den Pkw einer 70-Jährigen, welcher von links kommend die Lesumstoteler Straße befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW der 70-Jährigen in den Seitenraum geschleudert. Durch den Zusammenstoß werden beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt, so dass beide in ein Krankenhaus verbracht werden mussten.

