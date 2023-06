POL-WL: Schwerpunktkontrolle

Seevetal/Maschen (ots) - Geldbörse aus der Hand gerissen An der Winsener Straße kam es am Montag, 05.06.2023, zu einem Raub. Eine 31-jährige Frau hatte gegen 08.35 Uhr Geld in der Sparkassenfiliale an der Ecke Eichenallee/Hamburger Straße abgehoben. Vermutlich war sie dabei von dem späteren Täter bereits beobachtet worden. Als die Frau danach auf dem Fußweg ...

mehr