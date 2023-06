Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Geldbörse aus der Hand gerissen ++ Buchholz/Tostedt - Pkw-Diebstähle

Seevetal/Maschen (ots)

Geldbörse aus der Hand gerissen

An der Winsener Straße kam es am Montag, 05.06.2023, zu einem Raub. Eine 31-jährige Frau hatte gegen 08.35 Uhr Geld in der Sparkassenfiliale an der Ecke Eichenallee/Hamburger Straße abgehoben. Vermutlich war sie dabei von dem späteren Täter bereits beobachtet worden. Als die Frau danach auf dem Fußweg entlang der Winsener Straße, in Richtung der Aral-Tankstelle, befand, wurde sie von einem Mann nach Kleingeld gefragt. Die Frau nahm ihre Geldbörse in die Hand, welche ihr unvermittelt von dem Unbekannten entrissen wurde. Neben dem zuvor abgehobenen Bargeld wurden damit auch Führerschein und Personalausweis geraubt. Der Täter, der nach dem Raub zurück in Richtung Hamburger Straße lief, war ca. 170 bis 175 cm groß und von normaler Statur. Er war dunkel gekleidet und trug dunkles Haar.

Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Telefon 04105 6200.

Buchholz/Tostedt - Pkw-Diebstähle

Nachdem bereits gestern der Diebstahl eines Toyota RAV 4 aus dem Tulpenweg in der Nacht zum 05.06.2023 gemeldet wurde (Bezugspressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/5525110), liegen der Polizei mittlerweile weitere Anzeigen vor:

In der Brandenburger Straße wurde in der Zeit zwischen Sonntag, 04.06.2023, 23 Uhr und Montag, 07.15 Uhr, ebenfalls ein grauer Toyota RAV 4 im Wert von rund 25.000 Euro gestohlen. Auch hier konnten die Täter ohne Originalfunkschlüssel das Fahrzeug öffnen und starten.

Auch in Tostedt waren die Autodiebe unterwegs. In der Waldstraße versuchten sie am Montag, 05.06.2023, gegen 02 Uhr, einen Toyota RAV 4 zu stehlen. Allerdings war das Fahrzeug mit einer zusätzlichen Wegfahrsperre ausgerüstet, sodass die Diebe ohne Beute wieder flüchteten.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell