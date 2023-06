POL-WL: Mülltonne in Brand gesetzt ++ Buchholz - Pkw gestohlen ++ Salzhausen - Ingewahrsamnahme nach häuslicher Gewalt

Buchholz (ots) - Motorrad entwendet Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Donnerstag ein Motorrad. Die gelbe Honda CBR 1000 F war auf einem Grundstück im Lohbergenweg abgestellt. Zum Tatzeitpunkt war an dem Fahrzeug das Kennzeichen WL-DQ 3 angebracht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1300 Euro. Hinweise auf Täter oder Fahrzeug bitte an die Polizei in Buchholz. Kontakt für Medienanfragen: Polizeiinspektion ...

mehr