Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz) Polizei nimmt Einbrecher fest (11.04.2023)

Orsingen-Nenzingen (ots)

Der Polizei ist es am frühen Dienstagmorgen gelungen, einen flüchtigen Einbrecher festzunehmen, der zuvor in ein Wohnhaus in der Straße "Zollbruck" eingedrungen war. Gegen 02.30 Uhr verschafft sich der 27-jährige Tatverdächtige über ein Fenster auf der Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt zur Waschküche des Hauses. Von dort gelangte er in das Schlafzimmer eines 86-jährigen Bewohners, der durch die Geräusche erwachte und den Unbekannten ansprach. Durch den Lärm und Stimmen aufgeschreckt, begaben sich die ebenfalls im Haus wohnende Tochter und ihr Ehemann in das Erdgeschoss, wo sie auf den Einbrecher trafen. Dieser flüchtete daraufhin erneut in die Waschküche und noch vor dem Eintreffen der Polizei über das zuvor geöffnete Fenster ins Freie. In einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten den offensichtlich unter Drogeneinfluss stehenden Tatverdächtigen schließlich im Industriegebiet Hardt vorläufig festnehmen. Die Beamten entließen den 27-Jährigen nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell