POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Unbekannte beschädigen Blitzer-Anlage an der B33 auf Höhe Allensbach-Mitte (07.04.2023)

Allensbach (ots)

Bereits am vergangenen Freitagabend haben Unbekannte die Blitzer-Anlage an der Bundesstraße 33 auf Höhe Allensbach-Mitte beschädigt. Die Täter schlugen das Panzerglas der Kamera und des Blitzes ein und verursachten dadurch einen Schaden an der Geschwindigkeitsmessanlage in Höhe von rund 1.000 Euro. Personen, die Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 97149, zu melden.

