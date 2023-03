Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntagnachmittag, den 19.03.2023, ist es an der Kreuzung Westring / Mühlenstraße in Pinneberg zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw und vier Verletzten gekommen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr ein mit drei Personen besetzter BMW kurz nach 17:00 Uhr den Westring in Richtung Prisdorf und beabsichtigte nach rechts in die Mühlenstraße abzubiegen.

Aus bislang unbekannter Ursache bog der BMW nicht ab, sondern überfuhr halbrechts eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Renault Clio und einem Audi A 4, die in der Mühlenstraße in Fahrtrichtung Appen an einer roten Ampel hielten.

Der BMW fuhr zwischen den beiden haltenden Pkw hindurch, überfuhr die Mühlenstraße und fiel anschließend auf das etwa einen Meter tiefergelegene Gelände eines Autohauses, wo der Pkw zum Stehen kam.

Die 90-jährige Beifahrerin des BMW wurde schwer, der 59-Jährige BMW-Fahrer, eine 26-Jährige auf der Rückbank des BMW und die 29-jährige Beifahrerin des Audis wurden leicht verletzt.

Die weiteren Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

Der Sachschaden dürfte sich nach einer ersten Schätzung auf circa 15.000 Euro belaufen.

Abschleppunternehmen bargen den Renault und den Audi. Der BMW soll am heutigen Montag geborgen werden.

Eine Streife des Polizeireviers Pinneberg nahm vor Ort einen Verkehrsunfall auf.

