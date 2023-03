POL-SE: Elmshorn - Fahrraddieb gestellt - Eigentümer gesucht

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstagabend (16.03.2023) ist es in Elmshorn zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem die aufnehmenden Beamten sowohl eine Alkoholisierung des Fahrers als auch gestohlene Kennzeichen am Unfallwagen festgestellt haben. Um 20:15 Uhr bemerkten Beamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn gegenüber ihrer Wache einen Pkw, der sich im Grünstreifen in Höhe der dortigen Tankstelle ...

