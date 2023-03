POL-SE: Quickborn - Exhibitionist im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Dienstag auf den gestrigen Mittwoch ist es in der Straße "Am Böhmerwald" in Norderstedt zum Diebstahl eines Dodge Ram gekommen. Unbekannte stahlen des SUV zwischen 22:00 und 04:10 Uhr vom Parkplatz eines Mehrfamilienhauses. Der Pkw ist metallicgrau und hatte zum Zeitpunkt des Diebstahls Segeberger Kennzeichenschilder. Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht Zeugen und bittet unter 04101 ...

