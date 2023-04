Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Horgen - Flötzlingen, K 5547, Lkr. Rottweil) Zu schnell unterwegs - von der Straße abgekommen und in einem Graben gelandet

Horgen - Flötzlingen, K 5547, Lkr. Rottweil (ots)

Am späten Donnerstagabend ist ein 19-jähriger Fahrer eines Mercedes zwischen Horgen und Flötzlingen auf der Kreisstraße 5547 zu schnell unterwegs gewesen, schließlich mit dem Wagen von der Straße abgekommen und in einem Graben gelandet. Der junge Mann fuhr gegen 22.45 Uhr mit einem schon älteren Mercedes in Richtung Flötzlingen, als er aufgrund einer nicht an die Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit in einer Linkskurve etwa 1,4 Kilometer nach Horgen die Kontrolle über das Auto verlor. Der Mercedes kam daraufhin von der Straße ab, rutschte einen mit Bäumen und Sträuchern bewachsenen Abhang hinunter und blieb in einem Graben stehen. Der 19-Jährige hatte Glück und blieb unverletzt. Der mit rund 8000 Euro total beschädigte Mercedes musste von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden.

