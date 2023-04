Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen-Schura, Lkr. Tuttlingen) Stationäre Messanlage des Landratsamtes beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Trossingen-Schura, Lkr. Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum von Mittwochmorgen bis Donnerstagabend haben unbekannte Täter die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage des Landratsamtes in der Trossinger Straße im Ortsteil Schura beschädigt. An der Messanlage wurde eine sogenannte Segmentscheibe eingeschlagen und dadurch rund 1000 Euro Sachschaden verursacht. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die Angaben zu der begangenen Sachbeschädigung an der Messanlage machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen, Tel.: 07424 9318-0, oder mit dem Polizeiposten Trossingen, Tel.: 07425 3386-6, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell