Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Buchholz Fahrraddieb festgenommen ++ Winsen - Mann legt an vier Stellen Brände ++ Buchholz - Betrunken auf dem Motorroller unterwegs

Landkreis Harburg (ots)

Buchholz - Fahrraddieb festgenommen

Ein 53Jähriger Buchholzer meldete der Polizei am Mittwochvormittag den Diebstahl seines Fahrrades. Er hatte den Diebstahl zwar nicht selbst gesehen, konnte aber Dank eines am Fahrrad verbauten GPS Senders dessen Bewegung feststellen. Die Polizisten konnten das Fahrrad dann tatsächlich am Buchholzer Bahnhof mitsamt dem Dieb feststellen. Dieser versuchte zwar noch zu flüchten, wurde aber nach kurzer Verfolgung zunächst festgenommen. Da keine Haftgründe vorlagen, wurde der 30Jährige, einschlägig bekannte Mann aus Tostedt nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Winsen - Mann legt an vier Stellen Brände

Ein 24Jähriger wurde am Mittwochabend kurzfristig festgenommen. Zuvor hatte er an vier Stellen im Winsener Ortsteil Stöckte Feuer gelegt. Der erste Brand wurde gegen 18 Uhr aus dem Mittelster Weg gemeldet. Dort brannte auf kleiner Fläche der Grünbereich. Weiter ging es dann im Wiechern- und im Gehrdener Weg. Auch hier brannte Gehölz und Laub. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnten alle Brände schnell gelöscht werden. Feuerwehrkräfte waren es dann auch, die den amtsbekannten Winsener beim Legen des vierten Feuers beobachten konnten. Sie hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Er wurde im Anschluss einem Arzt vorgestellt, der eine Einweisung in eine Klinik aber ablehnte. Daher blieb der Mann für einige Stunden im Gewahrsam der Polizei und wurde anschließend entlassen. Sachschaden entstand durch die Feuer nicht.

Buchholz - Betrunken auf dem Motorroller unterwegs

Mit 1,7 Promille Atemalkohol befuhr ein 66Jähriger am frühen Donnerstag den Klecker Weg. Eine Polizeistreife wurde auf den Mann aufmerksam, da der Buchholzer in Schlangenlinien fuhr. Im Rahmen der Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass der Rollerfahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Eine Blutprobe im Krankenhaus und zwei Strafanzeigen waren die Konsequenz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell