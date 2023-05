Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Trickdiebstahl ; Fahrraddiebstahl eines hochwertigen Pedelec ; Panzerfaust in Rückegasse gefunden

Diebstahl eines Schlauchbootes

BAB 1- Vermeintlich brennender LKW

Buchholz (ots)

Buchholz

Trickdiebstahl auf Krankenhaus Parkplatz

Auf dem Parkplatz vor dem Buchholzer Krankenhaus wurde am Dienstag gegen 12:05 Uhr der Geschädigte von einer ihm unbekannten, männlichen Person angesprochen, ob es möglich sei, ihm Geld für den Parkscheinautomaten zu wechseln. Das hilfsbereite anschließende Opfer holte die Geldbörse hervor und suchte im Münzfach nach den gewünschten 2EUR für den Parkautomaten. Während der Suche im Münzfach stand der Täter direkt neben dem Opfer und schaute mit ins Portemonnaie. Obwohl dann bei der Suche nach dem passenden Kleingeld ein wenig an den gewünschten Betrag fehlte, bedankte sich der Täter , und gab vor, dass auch etwas weniger Geld schon ausreichend sei und entfernte sich. Beim Bezahlen im nächsten Geschäft fiel dem Opfer auf, dass aus seinem Portemonnaie zwei 50 Euro Scheine fehlten. Diese konnte der geschickte Täter offenbar mittels eines Trickdiebstahls während der vermeintlichen Unterstützung beim Zählen des Kleingelds aus dem Portemonnaie entwenden.

Der Geschädigte konnte den Täter wie folgt beschreiben:

- ca. 180 cm groß - ca. 30-40 Jahre alt - südeuropäisches Aussehen - dunkle Kleidung (Jacke und Hose) - dunkle gewellte Haare - gepflegte Erscheinung

Falls es Zeugen gibt, die Hinweise zu dieser Tat machen können, werden diese gebeten, sich an die Polizei in Buchholz/N. unter Tel. 04181/285-0 zu wenden.

--- Wenzendorf Diebstahl eines Schlauchbootes in Wenzendorf

Gestern Morgen machten Hauseigentümer in Wenzendorf eine unangenehme Entdeckung. Ihre Abwesenheit war durch unbekannte Täter ausgenutzt worden. Der/die Täter betrat das eingezäunte Grundstück und entwendet aus einem im rückwärtigen Bereich gelegenen und als Lagerhalle genutzten Zelt ein knapp 5m langes Schlauchboot. Das Grundstück ist mit einem verschlossenen Tor gesichert und nicht offen zugänglich. Hinweise bitte an die Polizei in Tostedt unter Tel. 04182 404270.

-- Buchholz Fahrraddiebstahl eines Pedelec am P+R Parkhauses (Fahrradkäfig)

Gestern Vormittag wurde ein hochwertiges Damen-Pedelec der Fa. Gazelle aus einem der "Fahrradkäfige" am P+R-Parkhaus am Bahnhof Buchholz entwendet. Für den Diebstahl hebelte der Täter offensichtlich die generelle Tür zum Sammelkäfig auf, um überhaupt in diesen einzudringen. Anschließend wurden die Fahrradschlösser zerstört und das Pedelec so entwendet. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein schwarzblaues E-Bike der Marke Gazelle Modell Arroyo C 7. Das Fahrrad hatte eine kleine schwarze Tasche für das Fahrradschloss unter dem Sattel und einen Sticker auf dem hinteren Schutzblech mit der Aufschrift "e-motion E-Bike Buchholz". Am hinteren Teil des E-Bikes war noch Adapter für einen Kinderfahrradanhänger angeschlossen. Der Tatzeitraum kann auf Dienstag, 30.05.2023, ca. 08:30 bis 14 Uhr eingegrenzt werden. Wer in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen am Fahrradkäfig in Buchholz gemacht hat oder sonstige Zeugenhinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 04181/285-0 an die Polizei in Buchholz zu wenden.

-- Seevetal BAB 1- Vermeintlich brennender LKW

Über die Einsatzleitstelle der Feuerwehr wird ein brennender LKW auf der BAB 1 in Richtung Hamburg fahrend gemeldet. Vor Ort stellt sich heraus, dass ein Fahrzeugteil auf dem Asphalt geschliffen hat, so dass Funken und Flammen ausschlugen. Beim Eintreffen der Feuerwehr Ohlendorf und der Polizei brennt glücklicherweise bereits nichts mehr und der LKW ist sicher auf dem Standstreifen zum Stehen gekommen.

-- Buchholz Panzerfaust in Rückegasse gefunden

Ein aufmerksamer Spaziergänger hat gestern am späteren Nachmittag den Fund einer Panzerfaust bei der Polizei in Buchholz gemeldet. Im Bereich des Dangersener Weges in einer Rückegasse wurde die mutmaßlich aus dem zweiten Weltkrieg stammende Panzerfaust aufgefunden und dann bis zum Eintreffen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KMBD) Niedersachsen von der Polizei bewacht. Glücklicherweise stellte der KMBD fest, dass es sich hier nur noch um den nicht mehr funktionsfähigen Kopf der Panzerfaust handelte. Für Finder und Polizei bestand somit keine Gefahr.

In diesem Zusammenhang warnt der Kampfmittelbeseitigungsdienst dringend davor, solche Gegenstände anzufassen, in ihrer Lage zu verändern oder gar abzutransportieren. Verdächtige Funde sind umgehend der Polizei, dem Ordnungsamt oder dem Kampfmittelbeseitigungsdienst zu melden.

