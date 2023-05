Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch Einfamilienhaus in Seevetal/Maschen, Diebstahl von mehreren E-Bikes in Drage u.a.

Landkreis Harburg (ots)

Seevetal/Maschen - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Sonntag wurde ein Einbruch in ein Einfamilienhaus im Ligusterweg bekannt. Im Zeitraum von Donnerstag bis Sonntagnachmittag war ein Fenster aufgebrochen und die Räumlichkeiten nach Wertsachen durchsucht worden. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle im Landkreis Harburg entgegen (Polizei Buchholz/Nordheide: 04181-2850)

Winsen(Luhe) - Randale im Parkhaus

Am frühen Sonntagnachmittag randalierten Unbekannte im Parkhaus am Bahnhof in Winsen (Luhe). Es wurden mehrere Feuerlöscher entleert und gläserne Türen beschädigt. Zudem wurden Wände und Fahrstühle mit Farbe besprüht. Auch waren mehrere kleine Brandspuren an technischen Einrichtungen vorhanden. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle im Landkreis Harburg entgegen (Polizei Winsen/Luhe: 04171-7960)

Drage - Diebstahl mehrerer E-Bikes

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden an einem Campingplatz in Stove sieben E-Bikes entwendet. Bei einer polizeilichen Absuche der Umgebung konnten die Räder durch unweit der Tatorte im Schilf festgestellt werden. Die glücklichen Eigentümer konnten ihre Räder noch vor Ort wieder in Empfang nehmen.

Tostedt - Toreinfahrt gerät in Brand

Am Sonntag geriet in der Zeit zwischen 23:15 Uhr bis 23:45 Uhr bei der Straße Kohlhöfen aus bislang ungeklärter Ursache eine hölzerne Toreinfahrt von einer Grundstückseinfriedung in Brand. Das Feuer konnte glücklicherweise schnell von Anwohnern mit dem Gartenschlauch und der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden, dennoch ist ein nicht unerheblicher Sachschaden entstanden. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle im Landkreis Harburg entgegen (Polizei Buchholz/Nordheide: 04181-2850)

