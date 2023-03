Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Containerbrand

Schlägerei am Sauerfeld

Kennzeichendiebstähle

Lüdenscheid (ots)

An der Weststraße brannten gestern Abend, 22.40 Uhr, drei Container. Die Feuerwehr löschte den Brand. Eine Fahndung nach Verdächtigen verlief ergebnislos. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

An der Sauerfelder Straße kam es gestern Mittag, 13.30 Uhr, zu einer Schlägerei zwischen mehreren Mädchen im Alter zwischen 14 und 15 Jahren. Dabei soll es zu Schlägen und Tritten gekommen sein. Eine Tatverdächtige setzte Pfefferspray ein. Zwei Mädchen kamen mit Rettungsfahrzeugen ins Klinikum Lüdenscheid. Die Polizei ermittelt u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung.

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu heute mehrere Kennzeichen an insgesamt sieben geparkten PKW. Die Fahrzeuge standen am Willigloh, Angelnweg sowie Hohfuhrstraße. Wer hat verdächtige Personen gesehen?

Hinweise zu den Taten nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell