Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: PKW-Brand, Polizei sucht Zeugen ++ Winsen - Ingewahrsamnahme nach mehreren Ladendiebstählen ++ Jesteburg - Tageswohnungseinbruch

Seevetal/Emmelndorf (ots)

PKW-Brand, Polizei sucht Zeugen

Heute, 25.5.2023, gegen 1:30 Uhr, meldete ein Zeuge einen brennenden Pkw auf einem Anwohnerparkplatz an der Bahnhofstraße. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand ein VW Up bereits im Vollbrand. Durch die Hitze wurde auch ein danebenstehender Ford Focus beschädigt. Die Feuerwehr löschte die Flammen ab. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat den Brandort für weitere Ermittlungen beschlagnahmt. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen im Bereich der Bahnhofstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Winsen - Ingewahrsamnahme nach mehreren Ladendiebstählen

Ein 53-jähriger Mann ist am Mittwoch, 24.5.2023, von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Obwohl er dort bereits Hausverbot hatte, betrat er gegen kurz nach 10 Uhr einen Discounter in der Plankenstraße und stahl einige Lebensmittel und Alkoholika. Beim Verlassen des Marktes wurde er von den Mitarbeitern erkannt. Sie erstatteten Anzeige.

Gegen 12:15 Uhr versuchte er sein Glück erneut, betrat den Laden und steckte einige Lebensmittel in seine Tasche. Dieses Mal wurde er von den Mitarbeitern aufgehalten. Die Polizei erteilte ihm einen Platzverweis und leitete ein erneutes Strafverfahren ein.

Um 14 Uhr folgte der letzte Akt. Der Mann betrat den Laden, die Mitarbeiter riefen die Polizei. Beamte griffen den 53-Jährigen im Nahbereich auf und nahmen ihn für den Rest des Tages in Gewahrsam.

Jesteburg - Tageswohnungseinbruch

In der Straße Am Alten Moor kam es am Mittwoch, 24.5.2023, zu einem Tageswohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 14:45 Uhr und 17:10 Uhr brachen die Täter die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen machten sie jedoch keine Beute. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell