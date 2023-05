Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tageswohnungseinbruch ++ Neu Wulmstorf - Zwei PKW vom Autohausgelände gestohlen ++ Buchholz - Leerstehendes Haus abgebrannt ++ u. w. M.

Neu Wulmstorf (ots)

Tageswohnungseinbruch

Am Jungfrauenweg kam es am Dienstag, 23.5.2023, zu einem Tageswohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 15:45 Uhr brachen die Täter mit einer im Gartenhaus vorgefunden Axt ein Fenster des Einfamilienhauses auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räumlichkeiten. Dabei erbeuteten sie eine Münzsammlung und Bargeld. Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen im Jungfrauenweg aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz zu melden.

Neu Wulmstorf - Zwei PKW vom Autohausgelände gestohlen

In der Nacht zu Dienstag, 23.5.2023, in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 9:30 Uhr, haben Diebe vom Gelände eines Autohauses an der Lessingstraße zwei Pkw gestohlen. Die Täter brachen zunächst in einen Bürocontainer ein und entwendeten daraus mehrere Fahrzeugschlüssel. Im Anschluss nutzten sie diese, um einen Renault Master sowie einen VW Golf im Gesamtwert von rund 10.000 Euro vom Gelände zu fahren.

Hinweise bitte an die Polizei Neu Wulmstorf, Telefon 040 33441990.

Buchholz - Leerstehendes Haus abgebrannt

Zeugen meldeten am Dienstag, 23.5.2023, gegen 11:30 Uhr, ein Feuer an einem leerstehenden Einfamilienhaus an einem Feldweg in der Verlängerung der Straße Am Krützbarg. Das holzverkleidete Gebäude geriet in Vollbrand und brannte trotz der umfangreichen Löschmaßnahmen vollständig nieder. Um an die letzten Glutnester zu gelangen, mussten die Außenwände mit einem Radlader eingerissen werden.

Zeugen gaben an, beim Ausbruch des Brandes vier mutmaßlich männliche Jugendliche gesehen zu haben, die das Grundstück mit zwei E-Scootern verließen. im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnten diese aber nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei hat den Brandort für weitere Untersuchungen beschlagnahmt.

Zeugen, denen die Jugendlichen möglicherweise schon vor dem Brandausbruch aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Buchholz - Betrunkener belästigte Jugendliche und schlug um sich - Ingewahrsamnahme

Ein 40-jähriger Mann wurde von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er am Dienstag, 23.5.2023, gegen 14:30 Uhr, in der Adolfstraße Jugendliche auf belästigende Art und Weise ansprach. Als sich der Zeuge einmischte, erhielt dieser von ihm eine Ohrfeige. Als Polizeibeamte vor Ort eintrafen, drohte der Mann dem Zeugen. Daraufhin wurde der Mann in Gewahrsam genommen, wogegen er sich erheblich wehrte. Bei einem Atemalkoholtest erreichte der 40-jährige einen Wert von über 1,6 Promille. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Buchholz - Kontrolle über den eigenen Wagen verloren

Eine 83-jährige Frau hat am Dienstag, 23.5.2023, einen Verkehrsunfall in der Friedhofstraße verursacht. Gegen 10:00 Uhr wollte die Frau ihren Kleinwagen einparken. Dabei verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug, fuhr über den Bürgersteig, kreuzte die Straße und den gegenüberliegenden Bürgersteig und kollidierte schließlich mit einer Grundstücksmauer. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 4000 EUR.

Tostedt - Pkw-Diebstahl

Unbekannte haben in der Breslauer Straße einen VW Golf 7 gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 23.5.2023, 15:30 Uhr und dem 24.5.2023, 7:10 Uhr. Der graue PKW stand auf einem Privatgrundstück. Sein Wert wird auf rund 17.000 Euro geschätzt. Wie die Täter den Wagen entfernten, ist unklar. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell