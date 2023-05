Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tageswohnungseinbruch ++ Seevetal/Glüsingen - Sachbeschädigung an Kindertagesstätte ++ Marschacht - Auffahrunfall

Winsen (ots)

Tageswohnungseinbruch

Am Sonntag, 21.5.2023, kam es in der Niedersachsenstraße zu einem Tageswohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 18:15 Uhr hebelten Diebe die Eingangstür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Dabei erbeuteten sie Bargeld.

Seevetal/Glüsingen - Sachbeschädigung an Kindertagesstätte

An der Kindertagesstätte an der Seevetalstraße kam es am vergangenen Wochenende zu Sachbeschädigungen. In der Zeit zwischen Samstag, 20.5.2023, 15 Uhr und Sonntag, 12 Uhr, betraten Unbekannte das Gelände und beschädigten eine hölzerne Aufbewahrungsbox sowie ein großes Sonnensegel. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 2000 EUR geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Personen, die in der fraglichen Zeit auf dem Gelände beobachtet wurden, nimmt die Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen.

Marschacht - Auffahrunfall

Auf der B404 kam es am Sonntag, 21.5.2023, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 18:20 Uhr stockte der Verkehr in Fahrtrichtung Geesthacht vor einer Baustellenampel. Ein 27-jähriger Mann, der mit einem Mercedes in dieser Richtung unterwegs war, bemerkte dies jedoch zu spät. Er fuhr mit seinem Fahrzeug auf den Citroën einer 30-jährigen Frau auf und schob diesen noch gegen den Audi einer 64-jährigen Frau. Die 30-Jährige verletzte er hierdurch leicht. An den drei Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 800 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell