Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Taxi auf Pflastersteine aufgebockt und Reifen entwendet ++ Rosengarten - Motorradfahrer muss Reiter ausweichen und stürzt

Neu Wulmstorf (ots)

Ein Taxi Mercedes Benz war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Ziel von Dieben. Nachdem der oder die Täter das Taxi, das auf einem frei zugänglichen Gelände in der Robert- Boch- Straße in Neu Wulmstorf abgestellt war, auf Pflastersteine aufgebockt hatten, demontierten sie alle 4 Reifen samt Felgen. Zum Abtransport wurde vermutlich ein Auto genutzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neu Wulmstorf unter 040-33441990 entgegen.

Rosengarten - Motorradfahrer muss Reiter ausweichen und stürzt

Am Donnerstag, gegen 12:40 Uhr, ereignete sich auf der Rosengartenstraße in der Nähe des Parkplatzes Rosengartenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge hatte ein 54jähriger Reiter mit seinem Pferd die Rosengartenstraße gekreuzt und dabei den 31jährigen Motorradfahrer übersehen. Der Motorradfahrer konnte dem Pferd samt Reiter gerade noch ausweichen, verlor dann aber im Grünstreifen neben der Fahrbahn die Kontrolle über das Motorrad und kam zu Fall. Der Fahrer zog sich leichte Verletzung zu. An dem Motorrad entstand Sachschaden. Pferd und Reiter wurden nicht verletzt.

