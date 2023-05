Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Baggerschaufel gestohlen ++ Kakenstorf - Metalldiebstahl ++ Neu Wulmstorf - Pkw-Diebstahl ++ u. w. M.

Stelle (ots)

Baggerschaufel gestohlen

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Montag, 15.5.2023, 17 Uhr und Dienstag, 7 Uhr eine Baggerschaufel von einer Baustelle an der Lüneburger Straße gestohlen. Das Anbauteil hat einen Wert von rund 750 EUR.

Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen auf der Baustelle aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04174 668980 bei der Polizei Stelle zu melden.

Kakenstorf - Metalldiebstahl

Ein Betriebshof an der Straße Eichenhöhe ist in der Nacht zu Dienstag, 16.5.2023 von Dieben heimgesucht worden. Die Täter durchtrennten einen rückwärtigen Zaun und gelangten so auf den Hinterhof. Dort öffneten sie einen Lagerraum und entwenden zahlreichen Buntmetallschrott. Vermutlich brachten die Täter ihre Beute zur Bundesstraße, um sie dort auf ein Fahrzeug zu verladen. Der Schaden liegt bei rund 3000 EUR.

Hinweise bitte an die Polizei Tostedt, Tel. 04182 404270.

Neu Wulmstorf - Pkw-Diebstahl

An der Liliencronstraße kam es in der Nacht zu Dienstag, 16.5.2023, zu einem Pkw-Diebstahl. In der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 6:50 Uhr entwendeten Unbekannte den auf einem Parkstreifen neben der Fahrbahn abgestellten Lexus UX 250H im Wert von rund 26.000 EUR. Der graue Pkw war verschlossen und mit einer Alarmanlage gesichert. Dennoch gelang es den Tätern, das Fahrzeug unbemerkt zu entfernen. Hinweise nimmt die Polizei Neu Wulmstorf unter der Tel.-Nr. 040 33441990 entgegen.

Winsen - Auffahrunfall

Auf der Hamburger Straße kam es am Dienstag, 16.5.2023 zu einem Auffahrunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Gegen 17:30 Uhr wollte ein 22-jähriger Mann mit seinem Seat auf ein Grundstück abbiegen und musste verkehrsbedingt warten. Eine 48-jährige Frau, die mit ihrem Toyota hinter ihm fuhr, bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Seat auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Seat auf einen parkenden Skoda geschoben, der wiederum noch gegen einen davor stehenden Seat prallte. Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er kam ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 8500 EUR.

Stelle - Sporthalle der Grundschule Ashausen beschädigt

Zwischen dem 12. und 15.05.23 kam es zu einer Sachbeschädigung an der Sporthalle der Grundschule an der Ashausener Straße. Eine rund zwei Quadratmeter große Scheibe ist vermutlich mit einem Stein beworfen worden und dadurch komplett zersplittert.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Stelle unter Telefon 04174 668980 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell