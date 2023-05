Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mülltonne im Park angezündet ++ Buchholz - Fahrt unter Drogeneinfluss ++ Winsen - Drogeneinfluss auf dem E-Scooter

Seevetal/Meckelfeld (ots)

Mülltonne im Park angezündet

Fünf Jugendliche sind am Sonntagnachmittag, 14.5.2023, dabei beobachtet worden, wie sie im Hundepark an der Straße Roggenkamp eine Mülltonne in Brand setzten. Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht. Die Ermittlungen zur Identität der fünf Jugendlichen dauern an. Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

Buchholz - Fahrt unter Drogeneinfluss

Ein 24-jähriger Mann ist am Sonntagabend, 14.5.2023, von der Polizei kontrolliert worden. Der Mann war gegen 20:40 Uhr mit seinem PKW, in der Steinbecker Straße unterwegs. Als die Beamten bei ihm körperliche Auffälligkeiten erkannten räumte er ein, zuvor Drogen konsumiert zu haben. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Winsen - Drogeneinfluss auf dem E-Scooter

Am Sonntag, 14.5.2023, gegen 21:30 Uhr, kontrollierte die Polizei eine 15-Jährige, die mit einem unversicherten E-Scooter auf dem Gehrdener Deich unterwegs war. Neben dem Zulassungsverstoß stellten die Beamten bei der Jugendlichen auch eine Drogenbeeinflussung fest. Gegen sie und den Halter des E-Scooters wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

