Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw-Diebstahl ++ Seevetal - Transporter aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen ++ Welle - Unfall beim Abbiegen, Fahrer stark alkoholisiert

Neu Wulmstorf (ots)

Pkw-Diebstahl

Ein schwarzer Toyota RAV4 im Wert von rund 47.000 EUR ist in der Zeit zwischen dem 10.5.2023, 12 Uhr und dem 11.5.2023, 6 Uhr gestohlen worden. Der Wagen stand in der Gumbinner Straße. Wie die Täter das Fahrzeug abtransportieren, ist unklar. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Seevetal - Transporter aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen

In der Bahnhofstraße in Emmelndorf haben Diebe in der Zeit zwischen Mittwoch, 10.5.2023, 16:15 Uhr und Donnerstag, 6:45 Uhr, einen am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes Vito aufgebrochen und daraus mehrere Messgeräte und Werkzeuge gestohlen. Der Schaden wird auf etwa 10.000 EUR geschätzt. Etwa im selben Zeitfenster traf es auch einen Kleintransporter, der in Horst in der Straße Wilder Kamp am Fahrbahnrand abgestellt war. Hier schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein und durchwühlten das Handschuhfach. An die Ladefläche gelangten sie jedoch nicht.

Auch in Winsen/Rottorf kam es in der Nacht zum 11.5.2023 zum Aufbruch eines Kleintransporters, der in der Straße Bruchbachweg abgestellt war. Die Täter erlangten mehrere Handwerkzeuge und Sägen. Der Schaden: rund 2500 EUR.

Die Polizei prüft Zusammenhänge und bittet Zeugen, sich bei den jeweiligen Dienststellen zu melden.

Welle - Unfall beim Abbiegen, Fahrer stark alkoholisiert

Auf der Hauptstraße kam es am Donnerstag, 11.5.2023, zu einem Verkehrsunfall. Gegen kurz nach 12 Uhr bremste der 62-jährige Fahrer eines Peugeot seinen Wagen ab, um nach links abzubiegen. Ob er dazu auch den Fahrtrichtungsanzeiger gesetzt hatte, ist noch unklar. Eine hinter ihm fahrende 52-jährige Frau fuhr mit ihrem VW links an dem abbremsenden Peugeot vorbei, um ihn zu überholen. In diesem Moment bog der 62-jährige nach links ab, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die beiden Beteiligten blieben unverletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 15.000 EUR.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 62-Jährige alkoholisiert war. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von rund 1,75 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell