POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntagnachmittag (29.01.2023) gegen 14:30 Uhr, gerieten zwei Autofahrer in der Prälat-Caire-Straße in Streit. Ein 46-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem tiefergelegten Auto im Schritttempo durch eine Baustelle, was einen hinter ihm fahrenden 39-jährigen Autofahrer dazu veranlasste mehrfach zu hupen. In Folge dessen beleidigten sich beide Autofahrer zunächst durch Gesten. An einer Ampel stieg ...

mehr