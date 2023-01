Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mülltonnenbrand - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagabend (29.01.2023), gegen 20 Uhr, brannte in der Hochfeldstraße eine Mülltonne vor einem Mehrfamilienhaus. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Brandursache ist unklar. Durch das Feuer entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Wer kann Hinweise zu der Brandursache geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell