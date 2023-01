POL-PPRP: Sachbeschädigung auf dem Messplatz

Ludwigshafen (ots) - Am 26.01.2023 meldete eine 73-Jährige der Polizei, dass ihre zwei Geldbörsen aus dem Rucksack entwendet wurden, in welchen sich unter anderem Bargeld in Höhe von ca. 120 Euro befand. Der Diebstahl muss zwischen 15:00 und 18:30 Uhr passiert sein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Bitte beachten Sie folgende ...

mehr