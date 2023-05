POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum vom 12.05.2023, 12:00 Uhr bis zum 14.05.2023, 12:00 Uhr

Polizeiinspektion Harburg

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum vom 12.05.2023, 12:00 Uhr bis zum 14.05.2023, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

Rosengarten - Verkehrsunfall aufgrund eines technischen Defekts auf der BAB 261 Fahrtrichtung Hamburg

Am Freitag den 12.05.23, gegen 21:20 Uhr, kam ein 57-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW aufgrund eines technischen Defekts nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Mittelschutzplanke. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt und durch umherfliegende Schutzplankenteile wurden mindestens drei weitere Fahrzeuge beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe betrug ca. 20.000 Euro.

Rosengarten/Hittfeld - Schwerer Verkehrsunfall am Stauende auf der BAB 1

Am Samstag den 13.05.23, gegen 16:25 Uhr, kam es zu einem schweren Unfall am Stauende der BAB 1, Richtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Dibbersen und Hittfeld. Aufgrund von Bauarbeiten mit einstreifiger Verkehrsführung kam es zu erheblicher Staubildung. Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer erkannte das Stauende zu spät und fuhr, trotz Vollbremsung und Ausweichen nach links, auf ein Wohnmobil eines 68-Jährigen auf. Dieses wiederum wurde auf einen Pkw eines 66-Jährigen aufgeschoben. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Wohnmobil total zerstört. Durch den Unfall wurden vier Beteiligte leicht verletzt. Am Pkw und an der Sattelzugmaschine entstand jeweils erheblicher Sachschaden. Für die Bergungs-und Rettungsarbeiten kam es zusätzlich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 90.000 Euro.

Bendestorf - Unfall unter Alkoholeinfluss

Am frühen Sonntagmorgen um 03:35 Uhr fuhr ein 31-Jähriger mit seinem Pkw von Jesteburg in Richtung Harmstorf. Am Ende einer Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem PKW mehrfach. Der 31-Jährige wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt und versuchte sich von der Unfallstelle zu entfernen. Grund für den Unfall und den Fluchtversuch könnte seine Alkoholisierung gewesen sein. Beamte der Polizei Buchholz stellten einen Atemalkoholwert von 1,3 Promille fest. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein ist sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Buchholz und Seevetal - Trunkenheitsfahrten

Am Freitag gegen 22:00 Uhr kontrollierte die Polizei Seevetal einen 55-jährigen Pkw-Führer auf der Seevetalstraße. Im Rahmen der Überprüfung führte ein Atemalkoholtest beim Kontrollierten zu einem Wert von 1,68 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Am Freitagnachmittag um 16:40 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Buchholz einen 30-jährigen Pkw-Fahrer in der Vaenser Dorfstraße in Buchholz. Sie erkannten Hinweise auf einen möglichen Einfluss durch Betäubungsmittel, die durch einen positiven Urintest auf THC bestätigt wurden. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der 30-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Am frühen Samstagmorgen um kurz nach 03:00 Uhr wurde ein 23-Jähriger in seinem hochmotorisierten Pkw durch die Polizei Buchholz kontrolliert. Die Beamten stellten bei ihrer Kontrolle in der Lindenstraße in Buchholz eine Alkoholbeeinflussung mit einem Wert von 0,61 Promille bei ihm fest. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Am frühen Samstagmorgen gegen 08:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Seevetal einen Pkw in der Straße "Am Saal" in Seevetal/Meckelfeld. Bei dem 55-jährigen Fahrzeugführer wurde während der Kontrolle eine Atemalkoholkonzentration von 0,74 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Betroffenen der Ordnungswidrigkeit erwartet nun ein eimonatiges Fahrverbot sowie eine Geldstrafe.

Neu Wulmstorf - Betrunkener Liegenbleiber

Am späten Samstagvormittag gegen 11:15 Uhr wird die Polizei Neu Wulmstorf zu einem liegen gebliebenem Fahrzeug auf der Rosengartenstraße in Neu Wulmstorf gerufen. Durch die eingesetzten Beamten wird festgestellt, dass der 48-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Überprüfung ergab einen Wert von 3,28 Promille. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Seevetal/Hittfeld - Portemonnaie-Diebstahl

Am Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr ist eine 91-Jährige beim Einkauf in einem Drogeriegeschäft in Hittfeld Opfer eines Portemonnaie-Diebstahls geworden. Die bisher unbekannte Täterschaft muss einen günstigen Moment genutzt und in diesem die Geldbörse aus der Handtasche der Geschädigten entwendet haben.

Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter 04105-6200 zu melden.

Die Polizei warnt noch einmal davor, mitgeführte Taschen bzw. Wertgegenstände beim Einkauf unbeobachtet zu lassen.

