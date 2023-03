Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwerer Verkehrsunfall mit 5 Verletzten

Eckolstäd (ots)

Am Sonntag, gegen 17:30 Uhr kam eine 23-jährige VW Golf- Fahrerin von der Straße ab. Die junge Frau war mit 4 weiteren Jugendlichen auf der L1059 aus Richtung Münchengosserstädt in Richtung Eckolstädt unterwegs. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Aquaplaning von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete auf dem Dach. Alle 5 Insassen, im Alter von 16 bis 23 Jahren wurden dabei, teilweise schwer, verletzt und mussten in das Robert-Koch-Krankenhaus und das Uniklinikum Jena gebracht werden. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

