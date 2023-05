Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: 500 Meter Kupferkabel gestohlen ++ Buchholz - Pedelec-Diebstahl in der Fußgängerzone ++ Rosengarten/Klecken - Hecke in Brand geraten

Seevetal/Meckelfeld (ots)

500 Meter Kupferkabel gestohlen

In der Zeit zwischen dem 12. und 15. Mai 2023 haben Diebe an der Glüsinger Straße einen Lagercontainer aufgebrochen und daraus neun Ringe mit je 50 m Kupferkabel entwendet. Zudem schnitten sie die Versorgungsleitung eines Baustromverteilers ab und entwendeten auch dort noch 50 m Kupferkabel. Mit ihrer Beute im Wert von rund 3500 EUR machten sich die Täter unbemerkt aus dem Staub.

Buchholz - Pedelec-Diebstahl in der Fußgängerzone

Am Montag, 15.5.2023, gegen 16:50 Uhr, beobachteten Zeugen drei noch unbekannte Männer, die in der Poststraße ein angeschlossenes Pedelec aufbrachen und damit flüchteten. Die Täter hatten kurzerhand die Sattelstange eines anderen Fahrrades genommen und damit das Schloss zerstört. Noch während die Zeugen die Polizei verständigten, flüchteten in die Täter unbekannte Richtung.

Weitere Zeugen, denen das Trio möglicherweise ebenfalls aufgefallen ist und die weitere Angaben zu den Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 zu melden.

Rosengarten/Klecken - Hecke in Brand geraten

Im Drosselweg brannte am Montag, 15.5.2023, eine Gartenhecke. Ein Zeuge hatte gegen kurz vor 8 Uhr die Rauchentwicklung bemerkt und bei der Nachschau die brennende Hecke neben einer Garage festgestellt. Der Mann alarmierte die Retter und begann sofort mit eigenen Löscharbeiten, wodurch Schlimmeres verhindert wurde. Die Feuerwehr führte die Löscharbeiten zu Ende. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist unklar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell