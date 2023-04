Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Auffahrunfall zwischen Lkw und Pkw mit einer schwerverletzten Person in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am Samstagmorgen, dem 22.04.2023, gegen 06:05 Uhr kam es in der Neustrelitzer Straße auf Höhe des Kreuzungsbereichs Neustrelitzer Straße / Schwedenstraße / Weidenweg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 42-jährige Fahrzeugführer eines Lkw Mercedes-Benz befuhr in Neubrandenburg den rechten Fahrstreifen der doppelspurigen Neustrelitzer Straße aus Richtung Umgehungsstraße kommend in Fahrtrichtung des Friedrich-Engels-Rings (B 104). Infolge von Unaufmerksamkeit übersah der 42-jährige Lastkraftwagenfahrer im Kreuzungsbereich Neustrelitzer Straße / Schwedenstraße / Weidenweg den vor ihm befindlichen Pkw Opel Corsa-E, welcher hier bei Rotlicht verkehrsbedingt an der Lichtzeichenanlage hielt. In der weiteren Folge fuhr der Lkw Mercedes-Benz auf den haltenden Pkw Opel auf und schleuderte diesen in den Kreuzungsbereich, wo dieser dann zum Stillstand kam. Durch den Zusammenstoß wurde die 47-jährige Fahrzeugführerin des Opel Corsa schwer verletzt. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde die verletzte Fahrzeugführerin durch Rettungskräfte ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Der Fahrzeugführer des Lkw blieb unverletzt. Insgesamt entstand durch den Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von 25.000,- EUR. Beide beteiligten Kraftfahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und es kam im Kreuzungsbereich durch auslaufende Betriebsstoffe zu einer starken Verunreinigung der Fahrbahn. Zur Beseitigung der Verunreinigungen kam die Berufsfeuerwehr Neubrandenburg sowie ein Havariedienst an der Unfallstelle zum Einsatz. Der betroffene Streckenabschnitt der Neustrelitzer Straße musste daher für die Dauer von etwa 3 Stunden beidseitig voll gesperrt und der Fahrzeugverkehr umgeleitet werden.

