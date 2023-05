Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendpressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum 19.-21.05.2023

Tostedt (ots)

Einbruch in Imbiss

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 00:00 Uhr und 07:00 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter nach dem Aufhebeln eines Fensters in den Verkaufsraum eines Dönerimbisses in der Bremer Straße. Anschließend hebelte er einen Spielautomaten auf und entwendete offensichtlich die Geldeinsätze.

Wenzendorf - Alkoholisierter Fahrradfahrer

Am Samstagabend, gegen 22:30 Uhr, meldete eine Zeugin einen im Straßengraben liegenden Fahrradfahrer. Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsaufnahme konnte ermittelt werden, dass der 24-jährige Fahrradfahrer offensichtlich während der Fahrt wegen seiner starken Alkoholisierung (2,89 Promille) gestürzt war. Er blieb unverletzt. Auf dem Weg zur Blutentnahme leistete der Beschuldigte Widerstand, in dem er mit dem Ellenbogen in die Richtung der eingesetzten Beamten schlug und sie zum "Kampf" aufforderte. Der Beschuldigte verbrachte die restliche Nacht anschließend im Polizeigewahrsam.

Seevetal/Over - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit von Freitagabend, 12:30 Uhr, bis Samstagmittag, 12:40 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter die Eingangstür eines Kellers zu einem Einfamilienhaus in der Straße Alter Elbdeich aufzuhebeln. Die Tür hielt den Hebelversuchen stand und die unbekannten Täter ließen von der weiteren Tatbegehung ab.

Seevetal/Meckelfeld - Moorbrand

Am Samstag, gegen 10:40 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass eine kleine Fläche Moor im Bereich des Sees im großen Moor qualmen würde. Die Feuerwehr Maschen konnte aufgrund des frühen Anrufes den Schwelbrand auf etwa drei Quadratmeter Moorboden ablöschen. Vermutlich wurde der Brand durch ein nicht genehmigtes Lagerfeuer ausgelöst. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Seevetal/Meckelfeld - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Freitag, gegen 23.30 Uhr, wurde in Meckelfeld in der Glüsinger Straße ein 23-jähriger Fahrer eines Pkw angehalten. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer Kokain und Marihuana konsumiert hatte. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Winsen (Luhe) - Stadtfest

Vom 19.05. - 21.05.2023 fand das diesjährige 44. Winsener Stadtfest statt. In der Spitze besuchten mehrere tausend Besucher die Veranstaltung. Insgesamt verlief das Stadtfest friedlich, es kam im geringen Maße zu veranstaltungstypischen Delikten, darunter mehreren Körperverletzungen. In der Freitagnacht wurde im Rahmen eines tätlichen Angriffs ein 44-jähriger Polizeibeamter durch eine 33-jährige Frau in den Finger gebissen. Da der Polizeibeamte Handschuhe trug blieb er unverletzt. Es erfolgten ferner diverse Jugendschutzkontrollen, bei denen im erheblichen Umfang die weitere Einnahme alkoholischer Getränke unterbunden wurde.

Marschacht - Fahren unter Alkoholeinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stoppten Beamte des PK Winsen (L) am frühen Sonntagmorgen in Marschacht einen Pkw Opel Tigra. Die 53-jährige Fahrzeugführerin wies 1,07 Promille Atemalkohol auf. Ihr droht nun mindestens ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

Winsen (Luhe)/Rottorf - Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall der anderen Art kam es am Samstagnachmittag zwischen Rottorf und Fahrenholz. Dort befuhren hintereinander die 27-jährige Fahrerin eines Elbmobils und eine 63-jährige Mercedesfahrerin den Rottorfer Weg in Richtung Fahrenholz. Offenbar durch die drängelnde Fahrweise der Mercedesfahrerin genervt leitete die 27-jährige Beteiligte eine Vollbremsung ein. Die 63-jährige Beteiligte kam nicht rechtszeitig zum Stehen und fuhr mit ihrem Pkw auf den Sprinter auf. Durch den Aufprall wurde die 4-jährige Enkeltochter der Mercedesfahrerin ganz leicht verletzt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten gegen beide Fahrzeugführerinnen Strafverfahren ein, die 27-jährige Unfallverursacherin musste ihren Führerschein vor Ort abgeben.

Winsen (Luhe) - Unfallverursacher gesucht

Unfallgeschädigter gesucht: Bereits am 17.05., gegen 13:00, ist es in der Mozartstraße möglicherweise zu einem Unfall gekommen. Beim Eintreffen der Polizei konnte diese Unfallspuren feststellen, jedoch kein dazugehöriges Fahrzeug. Die zuständige Polizei Winsen (Luhe) ist unter 04171-7960 erreichbar.

Winsen (Luhe) - Verkehrsunfallflucht

Ebenfalls bereits am 17.05.2023 wurde im Zeitraum 15:30 - 16:30 in der Albert-Schweitzer-Straße und dort im Einmündungsbereich Niedersachsenstraße ein geparkter Pkw durch Lackkratzer beschädigt. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Mercedes-Benz C 180. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Winsen (L) unter 04171-7960 zu melden.

BAB 39 - Verkehrsunfall und Fahren ohne erforderlicher Fahrerlaubnis

Am Samstag gegen 11:00 Uhr kam es auf der BAB 39, Richtungsfahrbahn Hamburg, zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger männlicher Fahrzeugführer hatte mit seinem Gespann bestehend aus Pkw und Kfz-Anhänger gerade die Anschlussstelle Handorf passiert, als sich plötzlich aufgrund eines technischen Defekts die abnehmbare Anhängerkupplung vom Zugfahrzeug löste. Der Anhänger geriet daraufhin in den Grünstreifen, überschlug sich und verlor die Ladung. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme fiel auf, dass die Fahrerlaubnis des Fahrzeugführers ihn nicht zum Führen eines solchen Gespanns berechtigt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

BAB 1 - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Motorradfahrerin

Ebenfalls am Samstag um 18:55 Uhr ereignete sich auf der BAB1 in Fahrtrichtung Hamburg ein weiterer Unfall. Eine 54-jährige Motorradfahrerin musste am Stauende verkehrsbedingt bremsen. Dieses bemerkte der hinter ihr fahrende 57-jährige männliche Führer eines Sattelzuges zu spät und fuhr auf das Motorrad auf. Die Kradfahrerin musste schwerverletzt ins Krankenhaus verbracht werden. Gegen den Lkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten.

BAB 39 - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag um 2:05 Uhr kam der 29-jähriger männlicher Fahrzeugführer auf der A39 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Winsen-West und Maschen mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Außenschutzplanke. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,03 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der erheblich beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell