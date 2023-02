Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Erneuter Einbruch in Supermarkt/ Brand in Waldstück

Menden (ots)

In der vergangenen Nacht wurde erneut in einen Supermarkt an der Holzener Straße eingebrochen. Reinigungsfrauen entdeckten den Einbruch am frühen Morgen. Diesmal brachen die Täter die Glastür des anderen Eingangs auf und anschließend eine Wand zu einem Tabakshop. Genau diese Wand war nach dem letzten Einbruch erst am Vortag wieder eingebaut worden. Aus dem Tabakladen wurde eine erhebliche Menge an Tabakwaren gestohlen. Die Polizei sicherte Spuren und bittet nun um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge in der Nacht unter Telefon (cris)

In einem Waldstück zwischen Wunne und der Molle (am Alter Bösperder Weg) brannte es am frühen Mittwochmorgen, gegen 1:40 Uhr. Eine ca. 10qm große selbstgebaute "Hütte" aus Baumstämmen und Ästen brannte bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr löschte die Flammen in der Folge. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass die "Hütte" vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Die Polizei ermittelt deshalb wegen Brandstiftung. Auch einige umliegende Bäume wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen.(schl

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell