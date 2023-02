POL-MK: Weitere Messungen

Meinerzhagen (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden in der Straße Sindenhof, an der L539 in Valbert und im Einmündungsbereich Volmestraße/Grünenbecker Weg Scheiben von Bushaltestellen zerstört. Der jeweilige Schaden liegt an jeder Haltestelle bei ca. 500EUR. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizeiwache in Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

