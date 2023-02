Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Graffiti an Hauswand gesprüht

Lüdenscheid (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein ca. 2mx1m großes Graffiti in roter und schwarzer Farbe an die Wand eines Hauses in der Straße Im Schmidtschen Kamp gesprüht. Der Eigentümer stellte die Schmierereien am Morgen fest und informierte die Polizei. Bisher liegen keinerlei Täterhinweise vor. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell