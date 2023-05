Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Anhänger mit Stromaggregat gestohlen ++ Winsen - Zusammenstoß in der Bahnunterführung

Marschacht (ots)

Anhänger mit Stromaggregat gestohlen

Diebe waren in der Zeit zwischen dem 17. und 22. Mai auf der Baustelle an der B404 unterwegs. Zunächst hatten die Täter von einer Baustelle in Höhe der Elbbrücke ein Schweißgerät an sich genommen. Mit dem Schweißgerät trennten sie das Schloss eines Anhängers mit einem darauf befindlichen Stromaggregat auf und entwendeten ihn. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 EUR geschätzt.

Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf der Baustelle an der B404 aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Winsen - Zusammenstoß in der Bahnunterführung

Am Montag, 22.5.2023, gegen 17:30 Uhr, kam es in der Bahnunterführung an der Luhdorfer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einem 62-jährigen Radfahrer. Die beiden touchierten sich im Fahrradtunnel im Begegnungsverkehr. Die 62-Jährige verletzte sich dabei leicht. Der beteiligte Scooter-Fahrer schrie den Radfahrer an und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Winsen, Telefon 04171 7960, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell