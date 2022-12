POL-NE: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Rhein-Kreis Neuss (ots) - In der Nacht von Sonntag (18.12.) auf Montag (19.12.) kam es im Rhein-Kreis Neuss in der Zeit von 23:30 Uhr bis 06:00 Uhr zu 23 sogenannten "witterungsbedingten Verkehrsunfällen". Ein Großteil, nämlich 14 dieser Unfälle, ereigneten sich zu Beginn der Nacht in der Zeit zwischen 23:30 Uhr und etwa 01:00 Uhr. Es blieb immer bei Blechschäden, die Gesamtschadenhöhe wird auf zirka 150000 Euro ...

