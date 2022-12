Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach, Lkr. Rottweil) Feuerwehreinsatz nach Auslösung eines Brandalarms

Schiltach, Lkr. Rottweil (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am frühen Donnerstagmorgen, kurz vor 00.30 Uhr, an einer Produktionshalle an der Straße "Vor Heubach" gekommen. Während eines Produktionsvorganges bei der Bearbeitung eines Messingblocks an einem Schmelzofen beschädigte eine aufsteigende Stichflamme einen vorhandenen Rauchabzug und löste so den Brandalarm des Unternehmens aus. Die Feuerwehr der Abteilungen Schiltach und Schramberg rückten daraufhin mit insgesamt fünf Fahrzeugen und über 30 Mann zu dem gemeldeten Brand aus, mussten jedoch keine Löschmaßnahmen vornehmen. Zu einem Gebäude- oder Personenschaden war es nicht gekommen.

