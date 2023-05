Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mehrere Pkw-Diebstähle in den letzten Tagen ++ Handeloh - Scheune abgebrannt, benachbarte Wohnhäuser beschädigt

Landkreis Harburg (ots)

Mehrere Pkw-Diebstähle in den letzten Tagen

In Neu Wulmstorf kam es zu zwei Pkw-Diebstählen: Am 24.5.2023, gegen 2:20 Uhr, entwendeten Unbekannte einen weißen Toyota RAV 4. Der Wagen stand am Fahrbahnrand der Theodor-Heuss-Straße. Sein Wert auf rund 40.000 EUR geschätzt. In der Zeit zwischen Mittwoch, 24.5.2023, 22:15 Uhr und Donnerstag, 8 Uhr traf es einen grauen Toyota Land Cruiser, der auf einem Parkplatz an der Schillerstraße gestanden hatte. Der Schaden hier: Rund 45.000 EUR.

Auf dem Pendlerparkplatz an der Ohlendorfer Landstraße in Seevetal/Ramelsloh kam es in der Zeit zwischen dem 22. und 25.5.2023 zu einem PKW-Diebstahl. Dort hatten Unbekannte einen rund 30.000 EUR teuren schwarzen Hyundai Santa Fe auf unbekannte Weise geöffnet und entfernt.

In Buchholz/Sprötze waren Autodiebe am 24.5.2023 unterwegs. In der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 22:45 Uhr entwendeten sie von einem Parkplatz an der Straße Am Holzplatz an einen schwarzen Hyundai Tucson. Der Wert wird auf rund 25.000 EUR geschätzt.

In allen Fällen gelang es den Tätern, die Fahrzeuge ohne die Originalschlüssel zu öffnen und zu starten. Inwieweit die Taten zusammenhängen, wird derzeit geprüft.

Der Zentrale Kriminaldienst bittet Zeugen, denen verdächtige, Personen oder Fahrzeuge in den genannten Bereichen aufgefallen sind, unter der Tel.-Nr. 04181 2850 um Hinweise.

Handeloh - Scheune abgebrannt, benachbarte Wohnhäuser beschädigt

Am Donnerstag, 25.5.2023, kam es in der Straße Am Büsenbach zu einem Feuer. Gegen 17:45 Uhr hatten Anwohner den Brand einer rund 50 m² großen hölzernen Gartenscheune bemerkt und die Retter alarmiert. Die Bewohner des betroffenen Grundstückes sowie eines benachbarten Hauses konnten sich unverletzt aus dem Gefahrenbereich begeben. Trotz eines umfangreichen Löscheinsatzes brannte die Scheune nieder. Ein Wohnhaus auf dem Grundstück sowie ein benachbartes Wohnhaus wurden durch das Feuer ebenfalls beschädigt und sind derzeit nicht bewohnbar.

Für die Löscharbeiten musste die unmittelbar an das Grundstück angrenzende Bahnstrecke Handeloh - Holm/Seppensen für rund zwei Stunden gesperrt werden.

Den Sachschaden setzt die Polizei auf mindestens 200.000 EUR. Die Brandursache ist noch unklar. Der Brandort wurde für weitere Untersuchungen beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell