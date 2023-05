Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum 26.05.2023, 12:00 Uhr bis 28.05.2023, 12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

Winsen (Luhe) - Fahren ohne Versicherungsschutz

In den Morgenstunden des Samstags wird durch eine Streife in der Straße Im Saal ein Fahrzeugführer kontrolliert. Hierbei stellen die eingesetzten Beamten fest, dass für den geführten PKW kein Versicherungsschutz besteht. Pech für den Fahrer; das Fahrzeug wurde entstempelt, die Weiterfahrt untersagt und zudem hat dieser nun ein Strafverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetzt zu erwarten.

Tespe - Diebstahl Motorboot

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde im Bereich der Blumenstraße in Tespe ein Motorboot samt Trailer entwendet. Es handelt sich um ein rotes Sportboot mit grauem Außenbordmotor. Ein Lichtbild des entwendeten Motorbootes ist in der Pressemappe eingestellt. Personen, die Hinweise zu möglichen Tätern oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Winsen unter 04171-7960 zu melden.

Hanstedt - Körperverletzung

Im Rahmen des Pfingstfestes kam es in den frühen Morgenstunden des Sonntags, im Bereich der Straße Bei der Kirche, zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen. Hierbei wurde eine Person von einem noch unbekannten Täter zu Boden geschubst, wobei das Opfer mit dem Hinterkopf auf der Straße aufschlug. Der Täter flüchtete anschließend und kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 180cm, 30 Jahre, südländische Erscheinung, dunkle Haare, kurzer Vollbart. Personen, die Hinweise zu möglichen Tätern oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Winsen unter 04171-7960 zu melden.

Buchholz - Betrunken auf E-Scooter unterwegs

In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollieren Polizeibeamte einen 18 Jahre alten jungen Mann, der in der Buchholzer Innenstadt mit einem E-Scooter unterwegs ist. Vor Ort wird festgestellt, dass der junge Mann erheblich alkoholisiert ist. Eine Überprüfung ergibt eine Beeinflussung von 2,03 Promille.

Buchholz - Autofahrer ohne Versicherungsschutz unterwegs

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollieren Polizeibeamte einen 20-jährigen Autofahrer. Bei der Kontrolle wird festgestellt, dass für den Pkw kein Versicherungsschutz besteht. Den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige und das Fahrzeug darf bis zur Vorlage des Versicherungsschutzes nicht genutzt werden.

Seevetal - Verkehrsunfall mit Alkoholeinfluss

Auf der Bundesautobahn 1 ereignete sich am Freitagabend zwischen dem Maschener Kreuz und der Anschlussstelle Hamburg-Harburg ein Verkehrsunfall. Hierbei erkannte eine 71-Jährige das staubedingte Abbremsen des Vorausfahrenden zu spät und kollidierte mit diesem. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wird durch die eingesetzten Beamten ein deutlicher Alkoholgeruch bei der Unfallverursacherin wahrgenommen. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,13 Promille. Der Führerschein der Unfallverursacherin wird im Anschluss an die Sachverhaltsaufnahme beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Neu Wulmstorf - Verkehrsunfall mit Alkoholeinfluss

Auf der Bundesautobahn 1 kam der 45-Jährige Autofahrer, am frühen Sonntagmorgen, aus bisher ungeklärter Ursache, kurz vor der Anschlussstelle Rade, von der Fahrbahn ab. Der Fahrzeugführer konnte eigenständig das im Grünbereich zum Stehen gekommene Auto verlassen. Er wurde vor Ort notärztlich behandelt und mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wird durch die eingesetzten Beamten deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Aus dem Grund wurde eine Blutentnahme zur Bestimmung der Alkoholkonzentration im Blut durchgeführt. Ob eine Alkoholintoxikation vorliegt kann zum derzeitigen Ermittlungsstand nicht gesagt werden. Ein Strafverfahren wird eingeleitet.

Neu Wulmstorf - PKW Aufbrüche

In dem Berichtszeitraum kam es in der Straße Kurt-Schumacher-Str. zu mehreren Teilediebstählen aus PKW. Unter anderem wurden Navigation- und Radiogeräte entwendet. Die Polizei Neu Wulmstorf bittet um Hinweise unter der Tel.-Nr. 040 33441990.

Seevetal - Brand eines PKW

Am Samstagnachmittag bemerkte der Fahrzeugführer auf der A 39, dass sein PKW Land Rover zu rauchen begann, sodass er sofort die Autobahn an der Abfahrt Maschen verließ. Dort geriet das Fahrzeug im Kreuzungsbereich in Vollbrand, sodass es zu erheblichen Verkehrsbehinderung kam. Nach Löscharbeiten der Feuerwehr Maschen und der Bergung des Fahrzeugs wurde die Fahrbahn durch ein Spezialunternehmen gereinigt. Anschließend konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.

Seevetal - Trunkenheit im Verkehr unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 27.05.2023, gegen 22:40 Uhr, kontrollierte die Polizei einen 45-Jährigen Fahrzeugführer, der die Winsener Landstraße mit seinem PKW befuhr. Der Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Alkohol, ein mobiler Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,94 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Seevetal - Trunkenheit im Verkehr unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 28.05.2023, gegen 04:19 Uhr, kontrollierte die Polizei einen 29-Jährigen Fahrzeugführer der auf der Winsener Landstraße mit seinem PKW fuhr. Eine Drogenbeeinflussung konnte festgestellt werden. Nach einer Blutentnahme wurde die Weiterfahrt untersagt.

