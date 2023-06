POL-VER: A1: Schwerer Verkehrsunfall

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Nahe der Anschlussstelle Oyten kam es am Donnerstagnachmittag kurz vor 16 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Skoda-Fahrer war aus Richtung Hamburg kommend in Richtung Bremer Kreuz unterwegs, als kurz vor der Anschlussstelle Oyten aus ungeklärter Ursache auf einen Sattelzug auffuhr. Durch die Kollision wurden der Autofahrer sowie seine 80-jährige Mitfahrerin schwer verletzt, der Fahrer des Sattelzuges hingegen blieb unverletzt. Zunächst waren die beiden Autoinsassen im völlig zerstörten Skoda eingeklemmt, sodass sie von der Feuerwehr befreit werden mussten. Die 80-Jährige musste anschließend mit einem Rettungshubschrauber, der 68-Jährige mit einem Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht werden. Der Schaden an Pkw und am Sattelauflieger beträgt ersten Schätzungen zufolge bei insgesamt etwa 50.000 Euro. Der Verkehrsunfall sorgte am Donnerstagnachmittag bis in die Abendstunden zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und einem kilometerlangen Stau. Nachfolgende Verkehrsteilnehmer wurden an der Anschlussstelle Posthausen von der Autobahn abgeleitet. Wann die Fahrbahn letztlich wieder vollständig freigegeben wird, kann derzeit (Stand 17:15 Uhr) nicht gesagt werden.

