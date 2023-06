Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Durch Terrassentür eingeschlichen

Dörverden/Stedorf. Am frühen Donnerstagmorgen kurz vor 7 Uhr schlich sich ein unbekannter Täter in ein Haus an der Straße Quickborn ein. Obwohl die Bewohner zu Hause war, konnte der Dieb unbemerkt Schmuck entwenden und anschließend unerkannt flüchten. Die Polizei Dörverden hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04234/943960 zu melden.

Einbruch am Stubbenkamp

Dörverden/Stedorf. Zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagabend brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Stubbenkamp ein. Nach Einschlagen einer Scheibe drangen die Diebe ins Haus ein und entwendeten hier aufgefundenen Schmuck, anschließend flüchteten die Einbrecher unerkannt. Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Brennende Mülleimer - Polizei sucht Zeugen

Ottersberg. An gleich zwei Orten brannten am Donnerstagabend öffentliche Mülleimer. Gegen 23 Uhr mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr zu den betroffenen Mülleimern an den Bushaltestellen an der Wilhelmshauser Straße sowie Zum Dieker Ort ausrücken und löschen. Letztlich entstand nur geringer Schaden. Die Polizei Ottersberg nimmt unter Telefon 04205/315810 Hinweise möglicher Zeugen entgegen.

Kollision mit Baum

Dörverden/Hülsen. Ein 44-jähriger Peugeot-Fahrer wurde am Donnerstag, gegen 13:30 Uhr, bei Unfall auf der Langen Straße (K14) schwer verletzt. Der Mann war in Richtung Westen unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Mit einem Rettungswagen wurde der Mann in eine Klinik gefahren. Am Pkw entstand ein Schaden von rund 8.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Radfahrer verletzt

Schwanewede/Löhnhorst. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße wurde am Donnerstag gegen 19:40 Uhr ein 61-jähriger Radfahrer verletzt. Ein 26-jähriger Fahrer eines Citroen befuhr zunächst den Hammersbecker Weg. Als er an der Einmündung auf die Hauptstraße einbiegen wollte, nahm er dem von rechts herannahenden und bevorrechtigten Radfahrer die Vorfahrt. Bei der folgenden Kollision erlitt der Zweiradfahrer leichte Verletzungen. Gegen den Autofahrer leitete die Polizei daher ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

