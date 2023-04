Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presse Apolda

Apolda (ots)

Zu einem Trickbetrug zum Nachteil einer 93-jährigen Frau aus Apolda kam es am 12.04.2023. Diese wurde gemäß der bekannten Masche, durch den oder die unbekannten Täter auf ihrem Festnetzanschluss angerufen und es wurde der Frau das übliche Szenario eines schweren Verkehrsunfalls ihres Enkels beschrieben. Man erklärte ihr in diesem Telefonat wohl glaubhaft, dass die Reparatur des Unfallfahrzeugs um die 45.000 Euro kosten solle und die Frau nur durch eine sofortige Zahlung des Geldes und die Instandsetzung des Fahrzeugs den Führerscheinentzug des Enkels abwenden könne. Man vereinbarte anschließend mit der gutgläubigen Frau, dass man das Geld an ihrer Wohnanschrift abholen werde, was dann auch geschah. Die Frau warf das Bargeld in Höhe von 45.000 Euro zur Übergabe an einen unbekannten Abholer aus dem Fenster, als dieser bei der Dame vor dem Haus erschien und verschwand anschließend in unbekannte Richtung mit dem gesamten Beutegut in Höhe von 45.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell