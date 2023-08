Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Veringendorf

Auto überschlägt sich - Fahrer alkoholisiert

Nach einem Verkehrsunfall, bei dem am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr ein Audi-Fahrer auf der Kreisstraße zwischen Veringendorf und Benzingen von der Straße abgekommen ist, ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen den Fahrer. Eigenen Angaben zufolge musste dieser einem Reh ausweichen und überschlug sich bei dem Manöver neben der Fahrbahn. Während der 22-Jährige unverletzt blieb, zog sich sein Beifahrer leichte Verletzungen zu. Diese bedurften jedoch keiner unmittelbaren Behandlung vor Ort. Bei der Unfallaufnahme nahmen die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahr und führten mit diesem einen Alkoholvortest durch. Nachdem das Alkoholgerät deutlich über 0,5 Promille anzeigte, musste der Unfallverursacher die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Sein Führerschein wurde vor Ort sichergestellt. Der Unfallwagen, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstand, wurde abgeschleppt.

Hettingen

Pkw kommt von der Fahrbahn ab

Von der Fahrbahn abgekommen ist am Dienstagvormittag ein 53 Jahre alter VW-Lenker in der Hauptstraße. In einer Rechtkurve geriet der Autofahrer aus Richtung Gammertingen kommend aus noch unklarer Ursache nach links und streifte zwei Leitpfosten, bevor er neben der Straße zum Stillstand kam. Während an seinem Wagen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe eines niedrigeren fünfstelligen Euro-Betrags entstand, blieb der 53-Jährige unverletzt.

Fulgenstadt / Bad Saulgau

Altreifen bei Trimm-dich-Pfad entsorgt

Unbekannte haben offensichtlich in den vergangenen Tagen vier Autoreifen illegal in einem Gebüsch im Bereich des Trimm-Dich-Pfads an der L 283 entsorgt. In diesem Zusammenhang nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau, das in der Sache ermittelt, unter Tel. 07581/482-0 Hinweise von Zeugen und Passanten entgegen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell