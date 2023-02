Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Sturzbetrunken auf Landesstraße unterwegs

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Landesstraße 572 (Barle); Tatzeit: 21.02.2023, 18.20 Uhr;

Für eine 30-Jährige endete eine Fahrradfahrt am Dienstagabend im Polizeigewahrsam. Ein Zeuge hatte eine dunkel gekleidete Person gemeldet, die mit einem unbeleuchteten Fahrrad auf der Landesstraße 572 aus Richtung Stadtlohn kommend in Richtung Ahaus augenscheinlich stark alkoholisiert unterwegs war. Polizisten trafen die Frau in Höhe einer Gaststätte an. Einen Atemalkoholtest wollte sie nicht machen. Der unsichere Stand sowie die sie umgebende Alkoholduftwolke waren jedoch eindeutig. Es folgte eine ärztlich Blutprobenentnahme, um den Alkoholgehalt im Blut exakt bestimmen zu können. Ganz friedlich lief der Eingriff nicht ab. Die Betrunkene trat in der Wache nach Polizisten. Es nutzte der Renitenten jedoch nichts: Das Blut ist nun auf dem Weg zur Gerichtsmedizin. Bis zur Ausnüchterung blieb die 30-Jährige in polizeilicher Obhut. Verletzte gab es bei dem Einsatz nicht zu beklagen. (db)

