Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Hünxe (ots)

Am 03.05.2023, um 16:10h kam es in Hünxe, im verkehrsberuhigten Bereich des Opriels Hof, aus bislang unbekannter Ursache zur Kollision zwischen einem 63 jäh-rigen Pedelec-Fahrer und einem 7-jährigen Kind auf einem Fahrrad. Das Kind kam mit seinem Fahrrad aus einem unbefestigten Stichweg und kreuzte die Fahrt des 63-jährigen Pedelec-Fahrers, der den Opriels Hof aus Richtung Minnekenstege befuhr. Durch den Aufprall erlitt der Pedelec-Fahrer schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Kind blieb unverletzt. Es entstand geringer Sachschaden an den Fahrrädern.

Die Ermittlungen zur Unfallursache werden durch das Verkehrskommissariat geführt und dauern derzeit an.

