POL-WES: Kreis Wesel - Landrat Ingo Brohl begrüßt neuen Abteilungsleiter Polizei

Dinslaken (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr eine 63-jährige Frau aus Dinslaken mit einem PKW gegen die Glasscheibe einer Bäckerei an der Straße Im Bremerkamp. Die Frau verletzte sich hierbei leicht. An der Scheibe der Bäckerei entstand Sachschaden. Personen, die sich in dem Gebäude befanden, verletzten sich nicht. Ersten Ermittlungen zufolge, beabsichtigte die Dinslakenerin, das Auto in einer Parkbucht ...

